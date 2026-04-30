Estate mare da sogno e hotel da 40 euro | ecco dove andare

In estate, molte persone cercano destinazioni dove poter godere del mare senza spendere troppo. Il quotidiano inglese Daily Mail ha pubblicato una lista di spiagge europee considerate tra le più economiche per una vacanza estiva, includendo alcune località con hotel disponibili a tariffe di circa 40 euro a notte. La lista fornisce alcune opzioni per chi desidera trascorrere le vacanze estive in zone di mare accessibili economicamente.

"Le spiagge più economiche per una vacanza estiva in Europa” le ha suggerite il quotidiano inglese Daily Mail, includendo nella lista alcune destinazioni che offrono anche hotel a tariffe particolarmente convenienti. In alcuni casi è possibile trovare soggiorni in hotel a partire da poco più di 40 euro a notte. In cima alla classifica, secondo la graduatoria del tabloid, ci sono Grecia, Croazia e Portogallo. Gli esperti, però, invitano a prenotare con largo anticipo. Le località da prendere in considerazioni invece sono Rodi, Creta, Spalato e Algarve. Queste figurano ai primi posti per rapporto qualità-prezzo. Secondo le analisi, è possibile trovare hotel a partire da poco più di 40 euro a notte, con una media che varia tra 40 e 65 euro nelle destinazioni più economiche.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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