Essere umano e difesa al centro del ritorno sulla Luna Cosa serve secondo Cinelli

Negli ultimi mesi, l’interesse per tornare sulla Luna si è intensificato con annunci di programmi spaziali da parte di diverse nazioni. Il progetto Artemis mira a stabilire una presenza umana stabile, mentre altre potenze stanno sviluppando ambiziosi piani per insediamenti permanenti sul satellite. Le discussioni sono centrate sulle tecnologie e le risorse necessarie per sostenere le future missioni e garantire la presenza umana a lungo termine sulla superficie lunare.

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