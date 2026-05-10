Essere umano e difesa al centro del ritorno sulla Luna Cosa serve secondo Cinelli
Negli ultimi mesi, l’interesse per tornare sulla Luna si è intensificato con annunci di programmi spaziali da parte di diverse nazioni. Il progetto Artemis mira a stabilire una presenza umana stabile, mentre altre potenze stanno sviluppando ambiziosi piani per insediamenti permanenti sul satellite. Le discussioni sono centrate sulle tecnologie e le risorse necessarie per sostenere le future missioni e garantire la presenza umana a lungo termine sulla superficie lunare.
La corsa alla Luna è tornata. Il programma Artemis, la sfida cinese entro il 2030, i piani per le basi permanenti sul suolo lunare: le grandi potenze hanno deciso che il satellite naturale della Terra è il prossimo passo. Ma arrivare sulla Luna è solo parte dell’impresa. Per far sì che la presenza umana sul suolo lunare sia stabile, c’è una variabile imprescindibile da prendere in considerazione: l’essere umano stesso. La reale capacità di sostenere la vita umana in quell’ambiente resta un divario enorme, e in larga parte sottovalutato. In questo contesto, anche la Difesa può rivestire un ruolo importante. Airpress ha esplorato questo tema con Ilaria Cinelli, ingegnere biomedico ed esperta di medicina spaziale e operazioni umane in ambienti estremi.🔗 Leggi su Formiche.net
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