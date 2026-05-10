La corsa alla Luna si riaccende con il programma Artemis e le ambizioni di altre nazioni di stabilire basi permanenti sul satellite naturale della Terra entro il 2030. Le grandi potenze hanno annunciato piani per esplorare e insediare strutture sulla superficie lunare, segnando un nuovo capitolo nelle missioni spaziali. Al centro di queste iniziative ci sono temi come la difesa e il rispetto delle esigenze umane durante le attività sul satellite.

La corsa alla Luna è tornata. Il programma Artemis, la sfida cinese entro il 2030, i piani per le basi permanenti sul suolo lunare: le grandi potenze hanno deciso che il satellite naturale della Terra è il prossimo passo. Ma arrivare sulla Luna è solo parte dell’impresa. Per far sì che la presenza umana sul suolo lunare sia stabile, c’è una variabile imprescindibile da prendere in considerazione: l’essere umano stesso. La reale capacità di sostenere la vita umana in quell’ambiente resta un divario enorme, e in larga parte sottovalutato. In questo contesto, anche la Difesa può rivestire un ruolo importante. Airpress ha esplorato questo tema con Ilaria Cinelli, ingegnere biomedico ed esperta di medicina spaziale e operazioni umane in ambienti estremi.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Difesa e essere umano al centro del ritorno sulla Luna. Cosa serve secondo Cinelli

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