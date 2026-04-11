Artemis II NASA rientrata oggi | record di distanza per l'equipaggio e cosa cambia per il ritorno sulla Luna

Oggi si è conclusa la missione Artemis II della NASA, che ha raggiunto un record di distanza per l’equipaggio dalla Terra. La spacecraft ha completato il suo percorso e sta tornando sulla Terra, segnando un traguardo importante nella storia delle esplorazioni lunari. La missione ha dato il via a nuove possibilità per future missioni con equipaggi umani verso il satellite naturale.

Con il rientro di oggi, Artemis II della NASA stabilisce un record storico di distanza per un equipaggio dalla Terra. Ecco tutti i primati della missione e cosa significa per il ritorno sulla Luna. 🔗 Leggi su Fanpage.it Artemis II, alla scoperta dell'equipaggio NASA che viaggerà verso la lunaIl lancio della missione Artemis II è previsto per le 18:24 del 1° aprile in Florida, corrispondenti alle 00:24 del 2 aprile in Italia. Artemis II sulla rampa di lancio, intanto la Nasa cambia strategia: stop al progetto Gateway e presenza umana sulla LunaLa “nuova” strategia della Nasa prende forma mentre, sul piano operativo, il programma Artemis entra in una fase decisiva dopo una lunga serie di... Artemis II verso la Luna: la simulazione dal lancio del razzo al rientro dell'equipaggio sulla Terra Temi più discussi: Artemis II, nella notte previsto il rientro della capsula Orion sulla Terra; Il rientro di Artemis II e gli 8 minuti di fuoco; Artemis II, raggiunto record di massima distanza dalla Terra; Artemis II, astronauti Nasa si preparano al rientro sulla Terra?. Artemis II NASA rientrata oggi: record di distanza per l’equipaggio e cosa cambia per il ritorno sulla LunaCon il rientro di oggi, Artemis II della NASA stabilisce un record storico di distanza per un equipaggio dalla Terra ... fanpage.it Artemis II, rientro riuscito: così gli astronauti sono tornati sulla Terra dopo il viaggio intorno alla LunaA bordo c’erano Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen: un equipaggio destinato a entrare nei libri di storia. Non solo per la distanza record raggiunta — oltre 400mila chilometri ... adnkronos.com Artemis II è tornata sulla terra: ne parliamo col nostro “esperto” #CrozzaRedRonnie nell’ultima puntata di #FratelliDiCrozza http://bit.ly/46LnYrv - facebook.com facebook I quattro astronauti impegnati nella missione Artemis II sono tornati sulla Terra. Con l'ammaraggio della capsula Orion nell'Oceano Pacifico, si conclude un viaggio di quasi 10 giorni sulla Luna e ritorno. x.com