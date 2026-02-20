Spettacoli e laboratori per tutte le età | torna la stagione ‘Totem’ del Teatro Nucleo

Il Teatro Nucleo ha annunciato il ritorno della stagione ‘Totem’ a Pontelagoscuro, a causa della grande richiesta del pubblico. La rassegna, che si svolgerà da marzo a giugno, proporrà spettacoli e laboratori rivolti a tutte le età, coinvolgendo scuole e famiglie. Venerdì 20 è stata presentata ufficialmente la programmazione, con particolare attenzione alle iniziative per i bambini e le attività pratiche per i giovani. La stagione si svolgerà in diversi spazi del quartiere, tra cui il teatro locale e le aree all’aperto.

Spettacoli e laboratori per tutte le età da marzo a giugno a Pontelagoscuro. È stata presentata venerdì 20 la nuova edizione di ‘Totem stagione diffusa di teatro e arti performative’ a cura del Teatro Nucleo. Il programma è ricco di spettacoli e laboratori per tutte le età, con ospiti compagnie e gruppi teatrali di rilievo nazionale e internazionale. Particolare attenzione è dedicata ai più piccoli e al mondo della scuola con Totem Kids, che propone matinée e spettacoli rivolti a bambine e bambini, ragazze e ragazzi dai 3 ai 18 anni. Un'occasione preziosa per avvicinare le nuove generazioni al linguaggio del teatro, offrendo esperienze culturali di qualità in un contesto attento e dedicato.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

