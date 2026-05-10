Esposito | Uno di famiglia Non solo un dipendente

Roberto Esposito ha ricordato con affetto Salvatore Modesto, giovane pizzaiolo morto in un incidente stradale. Esposito ha descritto Modesto come “uno di famiglia” e ha sottolineato che non era solo un dipendente. La notizia della scomparsa ha suscitato commozione tra chi lo conosceva, evidenziando il legame stretto con la comunità locale. La vicenda ha attirato l’attenzione sui dettagli dell’incidente e sui ricordi lasciati dalla vittima.

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"Salvatore era uno di famiglia", il ricordo commosso di Roberto Esposito che piange la scomparsa di Salvatore Modesto, giovane pizzaiolo morto in un tragico incidente stradale. Una notizia che ha colpito profondamente amici, colleghi e clienti che negli anni avevano imparato a conoscerlo e volergli bene per il suo carattere gentile, il sorriso sempre presente e quella naturale capacità di entrare in sintonia con le persone. A ricordarlo, con grande commozione, è Roberto Esposito, titolare della pizzeria "Rosso vivo", dove Salvatore ha lavorato fino a luglio 2025. "Per me non era soltanto un dipendente – racconta – ma un ragazzo di famiglia. Era impossibile non affezionarsi a lui.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Esposito: "Uno di famiglia. Non solo un dipendente" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La rivolta del Cup: “Vogliamo il riconoscimento del nostro lavoro”. Verso lo sciopero Notizie correlate Torino, uomo trovato morto nella villa di Marco Lavazza: era un dipendente della famigliaIl corpo scoperto nel pomeriggio nella residenza del vicepresidente della Lavazza. Meta: ex dipendente ruba 30mila foto private con uno scriptUn ex dipendente di Meta è finito sotto indagine della Polizia Metropolitana di Londra per aver sottratto circa 30.