Meta | ex dipendente ruba 30mila foto private con uno script

Un ex dipendente di Meta è stato coinvolto in un’indagine della Polizia Metropolitana di Londra per aver rubato circa 30.000 foto private utilizzando uno script. Le autorità hanno avviato le indagini dopo aver scoperto l’accesso non autorizzato ai dati degli utenti. La vicenda riguarda il furto di contenuti personali e l’utilizzo di strumenti automatizzati per prelevare un grande numero di immagini. La persona è attualmente sotto indagine, mentre le indagini continuano per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Un ex dipendente di Meta è finito sotto indagine della Polizia Metropolitana di Londra per aver sottratto circa 30.000 fotografie private dai profili Facebook. L’uomo, attualmente in libertà vigilata, ha abusato dei suoi poteri aziendali per bypassare i sistemi di sicurezza. L’operazione illegale è stata resa possibile dallo sviluppo di uno script specifico, un software creato dal sospettato per aggirare i protocolli di rilevamento interni. Questo strumento ha permesso il download massivo di immagini senza alcun consenso da parte degli utenti proprietari dei contenuti. Il fallimento dei controlli e la risposta di Mark Zuckerberg. La scoperta dell’anomalia informatica risale a oltre un anno fa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Meta: ex dipendente ruba 30mila foto private con uno script Finto ufficiale ruba 30mila euro: fermato in taxi conUn giovane di ventisei anni, con un passato giudiziario già segnato da reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione, è stato fermato... Entra in gioielleria con la figlia di 7 anni, ruba bracciali in oro e aggredisce una dipendente: arrestataI poliziotti della squadra volanti l'hanno rintracciata in via Gambino grazie alle descrizioni fornite dal personale della gioielleria e alle... Ex dipendente Meta avrebbe scaricato 30.000 foto private degli utentiL'accusa nei confronti dell'ex dipendente Meta è grave: è sospettato di aver scaricato circa 30.000 immagini private da Facebook. gizchina.it Scandalo Meta: dipendente scarica 30.000 foto private degli utentiMeta è sotto indagine nel Regno Unito dopo che un ex dipendente avrebbe scaricato 30mila foto private da Facebook. In corso accertamenti. tech.everyeye.it