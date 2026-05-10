Esplode la protesta nel centro storico | Musica fino alle 4 del mattino non si dorme più
Nel centro storico di Caserta, la protesta dei residenti si fa sentire forte e chiara. Un membro del Comitato Vivibilità ha dichiarato che in via Franco Ferrante non si riesce più a dormire a causa dell’eccessivo rumore provocato da musica fino alle prime luci dell’alba. La questione dell’inquinamento acustico si ripropone con intensità, coinvolgendo chi vive nella zona e sollevando nuovamente il tema della convivenza tra svago e rispetto delle regole.
“In via Franco Ferrante non si dorme la notte”. È durissimo l’intervento di Rosi Di Costanzo, presidente del Comitato Vivibilità, che torna a denunciare la situazione legata all’inquinamento acustico nel centro storico di Caserta. Residenti e associazioni parlano di emissioni sonore fuori.🔗 Leggi su Casertanews.it
Notizie correlate
L'estate del centro storico si accende con i 'Mercoledì nel cuore': un viaggio nel tempo tra musica e showIl cuore pulsante di Forlì si prepara a battere a ritmo di musica, storia e partecipazione.
Una nuova tac al poliambulatorio "Centro" dell'Asp: la stanza si ispira alle cupole del centro storicoSi tratta dell'unica tomografia assiale computerizzata attiva in una struttura extraospedaliera.