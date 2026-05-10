Esplode la protesta nel centro storico | Musica fino alle 4 del mattino non si dorme più

Nel centro storico di Caserta, la protesta dei residenti si fa sentire forte e chiara. Un membro del Comitato Vivibilità ha dichiarato che in via Franco Ferrante non si riesce più a dormire a causa dell’eccessivo rumore provocato da musica fino alle prime luci dell’alba. La questione dell’inquinamento acustico si ripropone con intensità, coinvolgendo chi vive nella zona e sollevando nuovamente il tema della convivenza tra svago e rispetto delle regole.

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