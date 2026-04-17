Boat shoes mania | il grande comeback del mocassino da barca

Le boat shoes stanno vivendo un ritorno di tendenza quest’anno, diventando un elemento imprescindibile dell’estate 2026. Le scarpe da barca sono considerate tra le calzature più facili e pratiche da indossare durante la stagione calda. La loro presenza nelle vetrine e nelle collezioni di moda conferma la loro popolarità, mentre molte persone le scelgono come un classico senza tempo per i mesi più caldi.

Le boat shoes sono le scarpe più effortless dell’estate 2026. C’è qualcosa nelle boat shoes che parla di estate ancora prima di essere indossate. Il rumore del legno sotto i piedi, la luce sull’acqua, un’idea di tempo più lento. Nate per il mare, oggi attraversano la città con la stessa naturalezza, tornando al centro del guardaroba contemporaneo. Simbolo di uno stile rilassato e senza tempo, si affermano come alternativa più disinvolta al mocassino, intercettando il ritorno di un’estetica preppy, oggi riletta in chiave più libera e attuale. Il risultato è un classico che si fa più spontaneo, meno costruito, perfetto per look estivi dal carattere essenziale.🔗 Leggi su 361magazine.com

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