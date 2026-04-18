L’Agenzia europea del farmaco ha dato il suo parere favorevole per la commercializzazione di Nobivac NXT HCPChFeLV, un nuovo vaccino veterinario a RNA. Si tratta del primo prodotto di questo tipo approvato nell’Unione Europea, rivolto alla prevenzione di cinque virus che colpiscono i gatti. La decisione riguarda un vaccino sviluppato con tecnologia a RNA autoamplificante, destinato alla profilassi felina.

L’Agenzia europea del farmaco ha espresso un parere favorevole per l’immissione in commercio di Nobivac NXT HCPChFeLV, il primo presidio vaccinale veterinario basato sulla tecnologia a RNA autoamplificante approvato nell’Unione Europea. Questo nuovo strumento sanitario è progettato per proteggere i felini da cinque diverse patologie infettive altamente trasmissibili, rappresentando un passo avanti nella medicina preventiva per gli animali domestici. La composizione scientifica e l’azione contro le patologie feline. Il meccanismo d’azione di questo preparato si basa sull’utilizzo di ceppi vivi ma indeboliti, scelti per stimolare una difesa immunitaria capace di riconoscere rapidamente i microrganismi in caso di esposizione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rivoluzione per i gatti: arriva il primo vaccino a RNA contro 5 virus

Notizie correlate

Primo vaccino Rna per i gatti, efficace contro 5 infezioni(Adnkronos) – Via libera dell'Agenzia europea del farmaco Ema al primo vaccino veterinario a Rna.

Leggi anche: Primo vaccino a Rna per gatti in arrivo in Europa, efficace contro 5 patogeni

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Siamo come gatti davanti al teorema di Pitagora: Nello Cristianini spiega perché l'IA può superarci; La più importante app di messaggistica al mondo è ora nativa con Apple CarPlay; Crystal Palace-Fiorentina, probabili formazioni e ultime notizie: niente turnover per Vanoli, la decisione su Kean.

Gatti: 10 luoghi comuni da sfatare. Cosa dice la scienza (e i veterinari) - Focus.itSchizzinosi, solitari e dispettosi? Abbiamo analizzato i 10 pregiudizi più diffusi sui gatti per capire quanto c'è di vero e come interpretare correttamente i loro segnali. focus.it

«I gatti corrono troppi rischi fuori casa, dai veleni alle auto. Vanno protetti per farli vivere a lungo»Da tempo sappiamo che i gatti rappresentano una minaccia importante per la fauna locale, in particolare per piccoli animali e uccelli. Ma c’è un aspetto meno noto, e forse ancora più vicino alla ... ilmessaggero.it

(Flaviano Zandonai) La rivoluzione verde non arriva mai. Da quanto la stiamo aspettando Sono decenni ormai. Anni durante i quali abbiamo avuto modo di elaborare strumenti, strategie e un’ideologia, quella ambientalista, che se si vuole rivoluzionare qua - facebook.com facebook

Calcio in TV, la rivoluzione: giovani e social riportano il pubblico x.com