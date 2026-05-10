Escursione sul Monte Cervati | alcuni giovani perdono l' orientamento tratti in salvo

Ieri sera sul Monte Cervati si è verificato un episodio di smarrimento tra alcuni giovani escursionisti. Le squadre di soccorso sono intervenute prontamente e, dopo alcune ore di ricerche, i partecipanti sono stati rintracciati a Monte San Giacomo, in località Vaccari. I soccorritori del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania li hanno messi in sicurezza e li hanno accompagnati fuori dalla zona.

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