Escursione sul Monte Cervati | alcuni giovani perdono l' orientamento tratti in salvo
Ieri sera sul Monte Cervati si è verificato un episodio di smarrimento tra alcuni giovani escursionisti. Le squadre di soccorso sono intervenute prontamente e, dopo alcune ore di ricerche, i partecipanti sono stati rintracciati a Monte San Giacomo, in località Vaccari. I soccorritori del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania li hanno messi in sicurezza e li hanno accompagnati fuori dalla zona.
Tensione, ieri sera, sul Monte Cervati, dove alcuni escursionisti avevano perso l'orientamento. Al via le ricerche: i malcapitati sono stati ritrovati a Monte San Giacomo, in località Vaccari, e messi in sicurezza dal Soccorso Alpino e Speleologico della Campania.Non è stato necessario soccorso.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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