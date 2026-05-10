Escursione sul Monte Cervati | alcuni giovani perdono l' orientamento tratti in salvo

Da salernotoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri sera sul Monte Cervati si è verificato un episodio di smarrimento tra alcuni giovani escursionisti. Le squadre di soccorso sono intervenute prontamente e, dopo alcune ore di ricerche, i partecipanti sono stati rintracciati a Monte San Giacomo, in località Vaccari. I soccorritori del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania li hanno messi in sicurezza e li hanno accompagnati fuori dalla zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tensione, ieri sera, sul Monte Cervati, dove alcuni escursionisti avevano perso l'orientamento. Al via le ricerche: i malcapitati sono stati ritrovati a Monte San Giacomo, in località Vaccari, e messi in sicurezza dal Soccorso Alpino e Speleologico della Campania.Non è stato necessario soccorso.🔗 Leggi su Salernotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Salvataggio in alta quota sul Monte Cervati: due alpinisti tratti in salvo dalla Guardia di FinanzaNella giornata di ieri, le Fiamme Gialle della Stazione di Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sant’Angelo dei Lombardi, a seguito di...

Isola d'Elba, cade e perde l'orientamento durante un'escursione sul monte Capanne: il video dei soccorsiMomenti di apprensione sul Monte Capanne, all’Isola d'Elba, dove un 60enne DI origine straniera si è perso lungo un sentiero prima di essere...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web