Salvataggio in alta quota sul Monte Cervati | due alpinisti tratti in salvo dalla Guardia di Finanza

Nella giornata di ieri, due alpinisti sono stati soccorsi in alta quota sul Monte Cervati dalla Guardia di Finanza di Sant’Angelo dei Lombardi. L’intervento è stato avviato dopo la segnalazione arrivata dalla Centrale Operativa del CNSAS, che ha richiesto l’intervento delle forze di soccorso. Le operazioni di recupero sono state condotte con successo, portando in salvo i due escursionisti che si erano persi durante l’attività in montagna.

Nella giornata di ieri, le Fiamme Gialle della Stazione di Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sant’Angelo dei Lombardi, a seguito di attivazione della Centrale Operativa del CNSAS, hanno operato un intervento di soccorso a favore di due alpinisti che avevano perso l’orientamento lungo la. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Frana sul Monte Bianco, tre alpinisti italiani coinvolti: un morto e un ferito in Alta SavoiaUn’escursione in alta quota si è trasformata in tragedia sul massiccio del Monte Bianco, dove un alpinista italiano ha perso la vita e un altro è... Leggi anche: Una valanga sul Monte Ferrante, scialpinista in salvo. Resta alta l’allerta Si parla di: Salvataggio in alta quota sul Monte Cervati: due alpinisti tratti in salvo dalla Guardia di Finanza. Recuperati due alpinisti dispersi sul Monte CervatiI malcapitati sono stati quindi elitrasportati in prossimità delle principali vie di accesso, dove sono stati affidati al personale del Servizio Sanitario di Emergenza 118 ... italpress.com Bufera di neve in Campania, il salvataggio di 8 escursionisti bloccati sul Monte Cervati(Agenzia Vista) Campania, 13 gennaio 2025 Otto escursionisti, tra cui una bambina, sono rimasti bloccati nel Salernitano, sul Monte Cervati, la vetta più alta della Campania, a causa di una violenta ... affaritaliani.it