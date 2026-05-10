Escalation criminale nella periferia di Palermo notte di paura allo Zen

Nella periferia di Palermo si sono registrati nuovi episodi di spari nella notte, colpendo un panificio e una macelleria nello Zen. La tensione nella zona rimane elevata, con la presenza di forze dell'ordine sul posto. Non ci sono state segnalazioni di feriti o danni alle persone, ma l’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti. La polizia sta conducendo indagini per identificare i responsabili.

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AGI - Resta alta la tensione nelle periferie di Palermo. Nuovi spari nella notte contro attività commerciali allo Zen, un panificio e una macelleria. Colpi di pistola e di fucile che sono ulteriori messaggi inquietanti dopo le raffiche di Kalashnikov delle settimane scorse tra San Lorenzo e Sferracavallo, e soprattutto dopo i due omicidi registrati ieri, al Villaggio Santa Rosalia e al Cep. Insomma, da tempo, è allarme sicurezza nel capoluogo siciliano. La politica, su ogni fronte, chiede una stretta. Il quartiere Zen di Palermo "appare sempre più fuori controllo. Gli episodi criminali - afferma Roberta Schillaci, segretaria della...🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Escalation criminale nella periferia di Palermo, notte di paura allo Zen ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Furto nella notte allo Zen, rubati soldi e bottiglie d'alcol in un barI ladri si sono intrufolati nel bar Scalea, in via Lanza di Scalea, dopo aver forzato uno degli ingressi. Funerali allo Zen di Palermo, mercato rionale bloccato da un gruppo di giovani in scooterABBONATI A DAYITALIANEWS Tensione nel quartiere durante le esequie di Carmelo Barone Mattinata di forte tensione allo Zen di Palermo, dove un gruppo... Argomenti più discussi: Sant’Onofrio, 21enne gambizzato nella notte con 4 colpi d’arma da fuoco. L’escalation criminale non si ferma · ilvibonese.it; Escalation criminale nel Vibonese, la Cisal: Servono più presidi dello Stato; Escalation criminale senza fine a Vibo, nella notte dieci colpi contro l’auto di un cameriere a San Gregorio d’Ippona · LaC News24; Altro che Far West, la Puglia vive la Sindrome di Tijuana: l’analisi della Gazzetta sul ritorno della violenza mafiosa.