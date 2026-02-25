Furto nella notte allo Zen rubati soldi e bottiglie d' alcol in un bar

I ladri si sono intrufolati nel bar Scalea, in via Lanza di Scalea, dopo aver forzato uno degli ingressi. Ancora da quantificare l'ammontare del bottino. Sull'episodio indagano i carabinieri che hanno acquisito le immagini riprese da alcune telecamere della zona Furto in un bar nel quartiere Zen. Un colpo è stato messo a segno la scorsa notte all'interno del bar Scalea, in via Lanza di Scalea, dove i ladri sono entrati riuscendo a portare via, nel giro di pochi minuti, i contanti custoditi nella cassa e una serie di bottiglie di alcolici il cui valore dev'essere ancora quantificato. A scoprire l'ammanco e chiamare i carabinieri sono stati gli stessi dipendenti, questa mattina, alla riapertura dell'attività. All'interno il locale c'era il caos, c'erano diversi oggetti fuori posto, la cassa era stata svuotata e mancavano numerose prodotti che erano esposti tra scaffali e vetrine. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Autisti incappucciati nei furgoni rubati: furto e inseguimento nella notteNella notte, quattro furgoni rubati sono stati intercettati ad Anghiari da un veicolo con autisti incappucciati.

Novara, furto al Mossotti: decine di computer rubati nella notteNella notte tra il 29 e il 30 dicembre, il Mossotti di Novara è stato teatro di un furto di numerosi computer Chromebook.

Temi più discussi: Furto nella basilica di San Luca simbolo di Bologna, è caccia ai ladri: trovato un guanto; Bologna, furto nella notte nella basilica di San Luca. Lepore: Azione che offende tutta la città; Furto nella Basilica della Beata Vergine di San Luca; Bologna, infranto per furto il vetro della Madonna di San Luca.

Furto nella notte in un negozio di Quattro CastellaErano da poco passate le ore 03:00 della notte quando l’allarme automatico ha fatto scattare l’intervento dei Carabinieri presso un esercizio commerciale situato nella frazione Puianello del comune di ... sassuolo2000.it

Furto nella notte a Puianello: sfondano la porta e rubano il fondo cassaColpo nella notte a Puianello. Poco dopo le 3 l’allarme automatico di un esercizio commerciale ha fatto scattare l’intervento dei Carabinieri della ... redacon.it

Nicola Corradini Furto nella notte nell’istituto superiore di strada Circonvallazione sud: forzata una porta d’emergenza. Dal punto ristoro spariscono 300 euro - facebook.com facebook