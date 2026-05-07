Funerali allo Zen di Palermo mercato rionale bloccato da un gruppo di giovani in scooter

Durante i funerali di un cittadino allo Zen di Palermo si sono verificati disordini nel quartiere, con un gruppo di giovani in scooter che ha bloccato il mercato rionale di via Luigi Einaudi. La mattinata è stata caratterizzata da tensione, mentre gli ambulanti si sono trovati impossibilitati a installare le loro bancarelle. La situazione ha richiamato l’attenzione sulla presenza di gruppi di giovani che hanno ostacolato le attività nel quartiere.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tensione nel quartiere durante le esequie di Carmelo Barone. Mattinata di forte tensione allo Zen di Palermo, dove un gruppo di giovani in scooter avrebbe impedito agli ambulanti di montare le proprie bancarelle nel tradizionale mercato rionale di via Luigi Einaudi. L’episodio sarebbe legato ai funerali di Carmelo Barone, 64 anni, figura nota alle forze dell’ordine e coinvolta in diversi procedimenti giudiziari. Secondo quanto ricostruito, alcuni ragazzi si sarebbero presentati davanti ai commercianti con atteggiamenti intimidatori, comunicando che il mercato non avrebbe dovuto svolgersi nella giornata dedicata alle esequie.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Funerali allo Zen di Palermo, mercato rionale bloccato da un gruppo di giovani in scooter Notizie correlate Vampe pronte a incendiare Palermo, operai aggrediti allo Zen durante la rimozione delle cataste di legnoRimuovono le cataste di legno accumulate in vista della “vampa” e vengono aggrediti. Leggi anche: Fiamme altissime, incendio nel mercato rionale di Fuorigrotta | VIDEO Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Il deserto addosso / Sognando Lampedusa solo questa sera al Teatro Zen. Funerali imputato allo Zen a Palermo, giovani in scooter per fermare mercatinoUn gruppo di giovani a bordo di scooter stamattina ha impedito che gli ambulanti installassero gli stand nel mercatino rionale in via Luigi Einaudi allo Zen a Palermo per far rispettare il diktat lanc ... ansa.it Palermo, salta il mercato allo Zen per il funerale di un pregiudicatoIn effetti stamani il mercato non è stato allestito in via Luigi Einaudi allo Zen. Durissima la nota di Ismaele La Vardera, Giulia Argiroffi e Ugo Forello: Allo Zen, mercato rionale fermo con metodi ... livesicilia.it