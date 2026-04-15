A Napoli, un tribunale ha condannato un medico del presidio ospedaliero Pellegrini per omicidio colposo in relazione alla morte di una donna. La sentenza si basa sulle prove raccolte durante il processo, che ha coinvolto anche l’analisi delle procedure mediche adottate nel caso. La vicenda ha attirato l’attenzione sui temi della responsabilità professionale in ambito sanitario.

Un tribunale di Napoli ha emesso una condanna per omicidio colposo nei confronti di un medico del presidio ospedaliero Pellegrini, ritenuto responsabile della morte di Anna Siena. La vicenda risale al gennaio 2019, quando la trentaseienne fu ricoverata con una diagnosi errata che ne causò il decesso pochi giorni dopo. Il percorso clinico della donna ebbe inizio il 15 gennaio 2019, quando si recò in pronto soccorso lamentando dolori addominali intensi. In quell’occasione, le venne attribuita una patologia legata alla zona lombare, nello specifico una lombosciatalgia. Tuttavia, la realtà medica era molto più complessa e tragica: la paziente stava vivendo una gravidanza criptica, una condizione in cui l’aspetto esteriore non permetteva di intuire la gestazione, della quale la donna stessa non era a conoscenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Errore fatale a Napoli: medico condannato per la morte di una donna

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