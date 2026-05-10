Sara Errani e Jasmine Paolini sono finite nel tabellone di doppio femminile agli Internazionali d’Italia 2026, dove cercano di ottenere il loro terzo successo consecutivo sulla terra battuta del Foro Italico. Entrambe le giocatrici debuttano in coppia con due giovani connazionali, aprendo così la loro corsa nel torneo. La manifestazione si svolge sui campi in cemento della capitale, con il primo match atteso nelle prossime ore.

Sara Errani e Jasmine Paolini si presentano ai nastri di partenza del torneo di doppio femminile degli Internazionali d’Italia 2026 con il sogno di centrare una clamorosa tripletta sulla terra battuta del Foro Italico. Le campionesse olimpiche della specialità inseguono infatti il terzo titolo consecutivo a Roma, dopo le vittorie ottenute nel 2024 e nel 2025. Paolini, eliminata in singolare al terzo turno dalla belga Elise Mertens dopo aver avuto a disposizione ben tre match point, ha la possibilità di riscattarsi andando a caccia di un ottimo risultato insieme a Errani in doppio davanti al pubblico italiano. La coppia azzurra viene accreditata della prima testa di serie e comincerà il suo cammino nel torneo con un derby.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Errani/Paolini per il riscatto in doppio: il tabellone a Roma, debutto con due giovani connazionali

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