Errani-Paolini volano in semifinale al Miami Open | doppio dominato in due set

Sara Errani e Jasmine Paolini si sono qualificate per la semifinale del Miami Open, uno dei tornei WTA 1000 più importanti della stagione. Le due giocatrici hanno vinto il match di doppio in due set, assicurandosi così l’accesso alla fase successiva del torneo. La sfida si è conclusa con una vittoria netta, senza che siano stati necessari più di due set.

Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano la semifinale del «Miami Open», quarto Wta 1000 stagionale, imponendosi con autorità nel torneo di doppio. Successo netto nei quarti La romagnola e la toscana, entrambe numero 5 del ranking di specialità e prime favorite del seeding, hanno superato nei quarti la coppia formata dalla statunitense Asia Muhammad e dalla neozelandese Erin Routliffe, seste teste di serie, con il punteggio di 6-3 6-1. Il torneo Il «Miami Open», combined con il secondo Atp Masters 1000 della stagione 2026, mette in palio un montepremi complessivo di 9.411.725 dollari e si sta disputando sui campi in cemento dell’impianto dell’Hard Rock Stadium, in Florida. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Errani-Paolini volano in semifinale al Miami Open: doppio dominato in due set Articoli correlati Errani/Paolini dominano contro Muhammad/Routliffe e volano in semifinale a MiamiSara Errani e Jasmine Paolini si qualificano per le semifinali del WTA 1000 di Miami. Travolte Muhammad- Routliffe, Errani-Paolini in semifinale a MiamiSara Errani e Jasmine Paolini si sono qualificate per le semifinali del torneo di doppio del Wta 1000 di Miami. Contenuti e approfondimenti su Errani Paolini volano in semifinale al... Temi più discussi: Miami Open: l'Italia sorride con doppio Errani-Paolini, azzurre volano ai quarti; Errani/Paolini-Muhammad/Routliffe: highlights Wta Miami. VIDEO; LIVE Errani/Paolini-Mihalikova/Nicholss 6-4 6-4, WTA Miami 2026 in DIRETTA: buona vittoria per le azzurre che volano ai quarti di finale!; Master 1000 Miami, 2°T doppio: Errani/Paolini c. Mihalikova/Nicholls, gli highlights. Errani/Paolini-Muhammad/Routliffe: highlights Wta Miami. VIDEOErrani e Paolini volano in semifinale al Miami Open di doppio, battendo Muhammad/Routliffe 6-3, 6-1 in poco più di un’ora. Prestazione impeccabile delle azzurre, solide al servizio (7 palle break annu ... sport.sky.it LIVE Errani/Paolini-Muhammad/Routliffe 6-3, 6-1, WTA Miami 2026 in DIRETTA: azzurre in semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale di Errani e Paolini, che giungono in semifinale al ... oasport.it ED È SEMIFINALE! Sara Errani e Jasmine Paolini dominano in due set il match contro Muhammad/Routliffe. Per accede alla finale bisognerà superare un altro turno: se la vedranno con la vincente tra Mertens/Zhang e Hunter/Pegula - facebook.com facebook #Paolini ed #Errani non si fermano: altra vittoria a Miami, sono in semifinale x.com