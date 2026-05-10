Eros Ramazzotti interviene in diretta a Domenica in E la gaffe di Biagio Antonacci non passa inosservata
Durante la puntata di oggi di Domenica In, Biagio Antonacci è stato protagonista di un'intervista che ha attirato l'attenzione del pubblico. Nel corso dello stesso programma, Eros Ramazzotti è intervenuto in diretta, suscitando discussioni tra gli spettatori. La giornata è stata inoltre segnata da una gaffe di Antonacci, che ha fatto parlare sui social e tra gli addetti ai lavori.
Biagio Antonacci è stato protagonista di un'ampia intervista nella puntata di Domenica In onda oggi, 10 maggio. L'occasione è stata la presentazione del suo ultimo singolo 'You&Me', anticipo del suo prossimo album e dell'atteso tour 'Unplugged 2026', ma il dialogo con Mara Venier ha offerto anche.🔗 Leggi su Today.it
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