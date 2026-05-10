Eros Ramazzotti interviene in diretta a Domenica in E la gaffe di Biagio Antonacci non passa inosservata

Durante la puntata di oggi di Domenica In, Biagio Antonacci è stato protagonista di un'intervista che ha attirato l'attenzione del pubblico. Nel corso dello stesso programma, Eros Ramazzotti è intervenuto in diretta, suscitando discussioni tra gli spettatori. La giornata è stata inoltre segnata da una gaffe di Antonacci, che ha fatto parlare sui social e tra gli addetti ai lavori.

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