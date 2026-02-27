eros ramazzotti e alicia keys a sanremo la dolce dedica con gaffe

Durante la serata di Sanremo, si sono esibiti artisti di fama internazionale, tra cui Eros Ramazzotti e Alicia Keys, creando momenti di grande attenzione tra il pubblico. Ramazzotti ha presentato una versione rivisitata di uno dei suoi brani più celebri, attirando l'attenzione con un'interpretazione diversa. La serata ha visto anche alcune imprecisioni durante le esibizioni e i discorsi degli ospiti, suscitando commenti tra gli spettatori.

Eros Ramazzotti ha riportato tutti indietro nel tempo con una versione un po’ rivista di Adesso tu. È uno dei brani più noti e apprezzati della sua discografia. Quello col quale ha vinto Sanremo 1986. Da allora la sua carriera è esplosa e lui è stato consacrato a star internazionale. Dopo una chiacchierata con Carlo Conti, seduti sulle scale come due ragazzini, ecco arrivare Alicia Keys. Per la prima volta all’Ariston, intenzionata a cantare in italiano. Una dedica nella dedica, cantando per i loro figli e non solo. Lei ha infatti deciso di cantare in italiano, per la memoria dei suoi nonni siciliani. “ Mi chiamo Alicia Augello Cook. Nelle mie vene scorre sangue siciliano e il mio carattere è mediterraneo, non c’è dubbio. 🔗 Leggi su Dilei.it

