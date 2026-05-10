Ernest Simoni il cardinale del sorriso La sua vita dopo la prigionia | Grazie Firenze città ospitale

A quasi 98 anni, Ernest Simoni, conosciuto come il cardinale del sorriso, riflette sulla sua vita dopo aver trascorso un periodo di prigionia. Originario dell’Albania e cittadino di Firenze, ha espresso gratitudine alla città toscana per l’accoglienza ricevuta. La sua esperienza personale si intreccia con le vicende di un lungo percorso di fede e resistenza, che ha segnato profondamente la sua esistenza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Firenze, 10 maggio 2026 – Figlio di Albania e cittadino di Firenze. A quasi 98 anni, 28 dei quali, dal ’63 al ’90, trascorsi in carcere e ai lavori forzati sotto il regime comunista senza mai rinnegare la fede - e per questo nel 2016 da semplice sacerdote creato cardinale da Papa Francesco - non ha mai perso gioia di vivere, curiosità nel futuro e il sorriso. Ernest Simoni, principe della chiesa, ma francescano dentro, da dieci anni è fiorentino a tutti gli effetti. Il mese prossimo riceverà il Fiorino d’Oro dalla sindaca Sara Funaro, dopo aver avuto il Sigillo della Pace, da Dario Nardella nel precedente mandato. Domenica scorsa in Cattedrale per i suoi 70 anni di sacerdozio è venuto apposta anche il presidente della Repubblica albanese, Bajram Begaj.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ernest Simoni, il cardinale del sorriso. La sua vita dopo la prigionia: “Grazie Firenze, città ospitale” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Dall’incendio al primo sorriso: il miracolo di Murphy e la sua nuova vitaUn cane di un rifugio, rimasto traumatizzato dopo un incendio domestico, ha finalmente trovato la sua famiglia definitiva grazie alla determinazione... 102 anni: la vita eroica del carabiniere sopravvissuto alla prigioniaUn’eccezionale celebrazione ha illuminato il comando provinciale dei carabinieri di Pescara, dove si è svolta la festa per i 102 anni del...