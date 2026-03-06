102 anni | la vita eroica del carabiniere sopravvissuto alla prigionia

Al comando provinciale dei carabinieri di Pescara si è svolta una cerimonia in occasione dei 102 anni di vita del sottotenente in pensione Abramo Rossi. La celebrazione ha coinvolto presenti e autorità locali, rendendo omaggio alla lunga carriera del militare. Rossi, che ha vissuto un’esperienza di prigionia, è stato riconosciuto per la sua lunga presenza nell’Arma.

Un’eccezionale celebrazione ha illuminato il comando provinciale dei carabinieri di Pescara, dove si è svolta la festa per i 102 anni del sottotenente in pensione Abramo Rossi. L’evento, tenutosi nella mattinata di venerdì 6 marzo 2026, ha riunito vertici dell’Arma e familiari per onorare un testimone storico della resistenza italiana. La presenza del Generale di brigata Gianluca Feroce, comandante della legione Abruzzo e Molise, e del colonnello Stefano Ranaletta, responsabile del comando provinciale, ha conferito al momento una solennità particolare. Il generale Feroce ha consegnato personalmente un dono inviato dal comandante generale Salvatore Luongo, sottolineando come l’ufficiale rappresenti un patrimonio vivente di valori militari e storici per tutta la comunità pescarese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

