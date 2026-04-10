Un cane di un rifugio, traumatizzato da un incendio domestico, ha trovato una nuova casa dopo un percorso di recupero. Dopo essere stato soccorso e curato, l’animale ha incontrato una donna che ha deciso di adottarlo come cane in affidamento. La sua storia ha avuto un lieto fine, segnato dal primo sorriso e da una rinascita che ha coinvolto anche chi ha deciso di dargli una seconda possibilità.

Un cane di un rifugio, rimasto traumatizzato dopo un incendio domestico, ha finalmente trovato la sua famiglia definitiva grazie alla determinazione di una donna che ha deciso di accoglierlo come cane affido. Murphy, l’animale che non smetteva di tremare dal momento del suo arrivo nella struttura, ha intrapreso un percorso di guarigione che lo ha portato dai momenti di totale isolamento alla di una nuova vita. Il percorso di guarigione di Murphy: dal trauma al primo sorriso. L’incontro tra Rachel e l’animale è avvenuto all’interno di un canile, dove la donna ha chiesto agli operatori di indicarle quale fosse il cane meno cercato dai visitatori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dall’incendio al primo sorriso: il miracolo di Murphy e la sua nuova vita

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