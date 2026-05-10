A Ercolano, un uomo di 43 anni è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti nei confronti di due donne. Le vittime hanno riferito di essere state oggetto di violenze da parte dello stesso uomo, che risulta coinvolto anche in episodi di droga. L'arresto è stato eseguito dai carabinieri nel corso di un'operazione di polizia. Le indagini sono ancora in corso per verificare ulteriori dettagli.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La situazione di paura e violenza che ha coinvolto due donne si è conclusa con l’arresto di un uomo a Ercolano, località situata nel sud di Napoli. Il 43enne, accusato di maltrattamenti e atti persecutori, è stato fermato dai Carabinieri dopo che la madre, una donna di 77 anni, ha fatto un disperato tentativo di chiedere aiuto. Questo caso mette in luce una realtà drammatica che spesso rimane nascosta nelle mura domestiche. Tutto ha avuto inizio il 3 maggio, quando la donna si è presentata presso la tenenza dei Carabinieri per denunciare il figlio.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Ercolano: due donne maltrattate dallo stesso uomo violento coinvolto in episodi di droga.

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