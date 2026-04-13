A 17 anni coinvolto in due rapine nello stesso giorno poi il folle inseguimento in auto | arrestato

Un ragazzo di 17 anni di origini albanesi è stato arrestato dai carabinieri a Montecatini Terme dopo essere stato coinvolto in due rapine nello stesso giorno e aver partecipato a un inseguimento in auto durato diversi chilometri. L’episodio si è verificato il 13 aprile 2026, portando le forze dell’ordine a intervenire e bloccare il giovane. La sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti.

Montecatini Terme (Pistoia), 13 aprile 2026 – Un ragazzo di 17 anni di origini albanesi è stato arrestato dai carabinieri a Montecatini al termine di un lungo inseguimento in auto. Due rapine nello stesso giorno. Il giovane avrebbe partecipato a due rapine avvenute a poca distanza di tempo l'una dall'altra: la prima in una tabaccheria di Montale, nel Pistoiese, la seconda in un negozio di telefonia di Prato. In entrambi i casi il 17enne avrebbe agito insieme ad altri malviventi (ancora in corso di identificazione ), che con il volto travisato e armati di pistola (probabilmente a salve) si sono fatti consegnare l'incasso e diverse stecche di sigarette (nel primo caso) e 7 IPhone (nel secondo).🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A 17 anni coinvolto in due rapine (nello stesso giorno), poi il folle inseguimento in auto: arrestato Leggi anche: Folle inseguimento da Villaricca a Scampia: 26enne arrestato, nello zaino “kit” per rubare auto Mirko Garbin muore a 54 anni nello stesso giorno in cui è morto due anni prima il papà «Maestron»CAVARZERE (VENEZIA) - Si è spento all’età di 54 anni Mirko Garbin, in un letto d’ospedale, la scorsa domenica 8 marzo.