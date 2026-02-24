Violento frontale fra due auto | due donne e una ragazzina finiscono in ospedale

Un incidente frontale tra due vetture ha causato il ricovero di due donne e di una ragazzina, coinvolte nello scontro. La causa sembra essere stata una manovra azzardata che ha portato le auto a scontrarsi violentemente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto le persone dalle vetture e le hanno portate in ospedale. La dinamica dell’incidente resta da chiarire completamente.

Un grave scontro fra due auto rende necessario l'arrivo dei soccorsi e, alla fine, due donne e una ragazzina vengono portate in ospedale. Tutto è successo ieri sera, poco dopo le 20 in via Dismano a Ponte Nuovo. Qui, per cause ancora da accertare, si sarebbe verificato un grave frontale fra due auto, una Kia e una Ford Focus. Da una prima ricostruzione della Polizia Locale di Ravenna, il frontale sarebbe riconducibile a un'invasione di corsia da parte di uno dei due mezzi. Subito sono giunti sul posto i soccorsi del 118, con tre ambulanze e un'automedica partite in codice rosso, vista anche la presenza di una minorenne a bordo di uno dei veicoli. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Violento frontale fra auto, in due finiscono all'ospedale: strada chiusa per quasi due oreNella serata di ieri, intorno alle 20, si è verificato un grave incidente stradale in cui due veicoli sono rimasti coinvolti in un frontale.

Violento incidente frontale tra auto, due donne rimangono ferite: trasportate in ospedaleNel tardo pomeriggio di lunedì 8 dicembre, in via Bonzagni, si è verificato un grave incidente frontale tra due auto, causando il ferimento di due donne.

