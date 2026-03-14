Catastrofe sfiorata in Superstrada | la polizia ferma in extremis l' auto che viaggiava contromano

Una vettura stava viaggiando contromano sulla superstrada, ma gli agenti di polizia sono intervenuti in tempo per bloccarla prima che potesse causare incidenti. La scena si è svolta nel tratto interessato, dove le forze dell'ordine sono riuscite a fermare l’auto prima che si verificasse un disastro. La situazione si è risolta senza feriti o danni alle altre vetture coinvolte.

Se non fosse stato per la prontezza di riflessi della polizia, forse ora staremmo parlando di una tragedia stradale. E che la situazione potesse diventare veramente drammatica lo avevano capito ovviamente i tanti automobilisti che, nelle scorse ore, hanno allertato a ripetizione il 112 per quello che stava succedendo sulla superstrada MeBo. Già, ma cos’è che stava succedendo esattamente? Da Merano, una pattuglia si è fiondata in strada ed è riuscita a individuare il veicolo poco prima dell’uscita di Postal. Con grande coraggio, sprezzo del pericolo e sangue freddo, i poliziotti sono riusciti a fermare l’autovettura e a mettere in sicurezza la circolazione, evitando così la concreta possibilità di un grave incidente stradale. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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