L’abbraccio della città a Franco Tentorio | Esempio autentico di cosa significhi dedicarsi agli altri

La città di Bergamo ha reso omaggio a Franco Tentorio, figura nota per il suo impegno politico locale. Per oltre cinquant’anni, Tentorio ha frequentato la stessa aula, dove ha partecipato a incontri e attività legate alla politica cittadina. La cerimonia di addio si è svolta tra la presenza di numerosi cittadini e rappresentanti istituzionali, che hanno ricordato la sua dedizione agli altri e il ruolo avuto nel panorama politico locale.

Bergamo. Chissà quante volte ha preso posto nella stessa aula che oggi lo veglia, dentro le pareti silenziose e i banchi che per mezzo secolo lo hanno visto elegante protagonista della politica cittadina. Domenica mattina, 29 marzo, il feretro di Franco Tentorio è arrivato a Palazzo Frizzoni: ad accoglierlo, insieme a tanti altri rappresentanti del Comune, la sindaca Elena Carnevali. Per consentire ai cittadini di omaggiare l’ex sindaco di Bergamo la camera ardente allestita nella sala consiliare resterà aperta fino alle 19. Le bandiere fuori dal palazzo comunale sventolano a mezz’asta in segno di lutto. “Sei stato per me una guida capace di esserci con semplicità – lo ha ricordato la nipote Ida, che ne ha raccolto l’eredità politica e siede oggi con Fdi in Consiglio comunale -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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La sindaca di Bergamo, Elena Carnevali, ha accolto il feretro dell’ex primo cittadino Franco Tentorio a Palazzo Frizzoni nella mattinata di domenica 29 marzo. x.com