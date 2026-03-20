Domenica 22 marzo alle 18, nella città di Capua, si tiene un concerto con Enzo Avitabile che presenta il suo nuovo album intitolato

Sul palco, insieme al musicista partenopeo, anche Gianluigi Di Fenza alla chitarra classica, Carlo Avitabile ai tamburi e Marco Pescosolido al violoncello. “Napoletana” si presenta come un concerto acustico dedicato alla riscoperta del lirismo più autentico della tradizione musicale napoletana. Particolare attenzione è riservata alla ricerca sonora, con l’utilizzo di strumenti tradizionali e sperimentali, tra cui la pentarpa napoletana e il sax sopranino. Il progetto nasce con l’obiettivo di recuperare la dimensione più autentica della cultura musicale partenopea, lontana da rappresentazioni stereotipate. Accanto ai richiami ai canti popolari e alle villanelle, trovano spazio composizioni inedite che reinterpretano il patrimonio musicale napoletano in chiave contemporanea. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Enzo Avitabile a Capua con “Napoletana”

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