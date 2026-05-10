Enorme incendio in Italia | scatta l’allarme alla popolazione

Nella mattina di domenica 10 maggio si è verificato un vasto incendio a Settimo Torinese, provocando allerta tra i residenti. Le fiamme si sono propagate rapidamente, creando un grande volume di fumo visibile nella zona. Sono state attivate le squadre di emergenza e le autorità hanno invitato la popolazione a mantenere la calma e seguire le indicazioni fornite. La situazione è sotto controllo ma l’incendio ha causato disagi alla circolazione e all’ambiente.

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Momenti di forte tensione e apprensione nella mattinata di domenica 10 maggio a Settimo Torinese, dove un vasto incendio divampato in via Ceres ha mobilitato per ore vigili del fuoco, personale sanitario e forze dell’ordine, costringendo anche all’evacuazione di diverse abitazioni situate nelle immediate vicinanze dell’area coinvolta. Il rogo, sviluppatosi poco prima delle 7 del mattino, ha generato una densa e imponente colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza, facendo scattare l’allarme tra i residenti e alimentando inizialmente anche informazioni drammatiche poi risultate infondate. Le fiamme si sono sviluppate all’interno dell’area di una carrozzeria, chiusa al momento dell’incendio, ma secondo le prime ricostruzioni il punto di origine sarebbe stato un grosso cumulo di materiale accatastato all’esterno della struttura.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Principio d'incendio alla raffineria Api, scatta l'allarme: vigili del fuoco sul postoI vigili del fuoco, affiancati dalle squadre di emergenza interne dello stabilimento, hanno immediatamente avviato le operazioni per mettere in... Principio d’incendio sul treno, scatta l’allarme: stop alla linea Aezzo-Firenze, circolazione ripartita alle 10Rignano sull’Arno (Firenze), 23 febbraio 2026 – Paura questa mattina nei pressi della stazione ferroviaria di Rignano sull’Arno per un principio...