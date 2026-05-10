Energia l' urgenza delle aree idonee

Negli ultimi anni si discute molto di come cambiare il settore energetico, presentando questa trasformazione come un obiettivo a lungo termine. Tuttavia, l’urgenza di intervenire sulle aree idonee per la produzione e distribuzione di energia non è una novità e si fa sempre più pressante. La questione riguarda le scelte fatte finora e la necessità di agire con priorità su determinati territori, senza aspettare ulteriori ritardi.

*di Giuseppe Pasini* Si parla tanto di trasformazione energetica come progetto futuro. Eppure, l'urgenza non è certo di oggi e si amplifica col passare del tempo. Ci sono Regioni, come la Lombardia, che sono in linea con i target annuali di potenza nominale aggiuntiva dalle fonti rinnovabili. Per la nostra regione si tratta di traguardare i 8,766 GW al 2030. Il raggiungimento degli obiettivi su numero di impianti e potenza generata da fonti di energia rinnovabile è, per Confindustria Lombardia, fonte di fiducia per il futuro. In una fase in cui l'indipendenza energetica è sempre più una discriminante competitiva, siamo di fronte ad un paradosso virtuoso: abbiamo il più alto numero assoluto di impianti FER installati nonostante il minor potenziale di insolazione.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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