Aree idonee per impianti green | un approfondimento del Pd con l' assessora regioanle Irene Priolo

Venerdì alle 18:30 si svolgerà un incontro presso la sala polifunzionale del circolo Valverde a Forlì, dedicato alle aree idonee per gli impianti green. L'evento, promosso dal Partito Democratico, vedrà la partecipazione dell’assessora regionale Irene Priolo e avrà come tema principale le zone che, grazie a una legge regionale approvata in seguito a una normativa nazionale, saranno rese favorevoli all’installazione di impianti sostenibili.

Venerdì, alle 18:30, presso la sala polifunzionale del circolo Valverde (via Valverde 15 a Forlì), si terrà un'iniziativa sul tema delle "Aree idonee", ovvero le aree sulle quali, con l'approvazione della Legge regionale a seguito della normativa nazionale, sarà facilitata l'istallazione di impianti di energia rinnovabile. All'iniziativa parteciperà l'assessora regionale ad Ambiente, Programmazione territoriale, Mobilità, Trasporti e infrastrutture, Irene Priolo, il consigliere regionale Daniele Valbonesi, il referente del Forum Ambiente del Pd forlivese, Andrea Canali, e il segretario territoriale del Pd forlivese Enrico Monti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Aree idonee per impianti green: un approfondimento del Pd con l'assessora regioanle Irene Priolo Articoli correlati Ambiente, Trapani (PD): "Regione al lavoro su individuazione di aree idonee per il fotovoltaico"“La transizione ecologica è una sfida che non possiamo perdere, ma non può trasformarsi in un pretesto per la devastazione indiscriminata del nostro... Aree idonee, la Regione potrà riprendere l’iter di approvazione del progetto di leggeDopo una fase di sospensione, la Regione Emilia-Romagna potrà riprendere l’iter di approvazione del progetto di legge per la “Localizzazione degli... Contenuti utili per approfondire Irene Priolo Argomenti discussi: Legge su aree idonee per impianti da fonti rinnovabili, Sabattini (Pd) e Aragona (FdI) relatori di maggioranza e minoranza. Aree idonee a impianti rinnovabili, l’Umbria adegua la legge alle direttive nazionaliL’Assemblea legislativa dell’Umbria ha approvato le modifiche alla legge regionale del 16 ottobre 2025, n. 7, che disciplina le misure per la transizione energetica e la tutela del paesaggio. L’interv ... umbria24.it Aree idonee per impianti a fonti rinnovabili, approvato il disegno di leggeLa Giunta regionale ha dato il via libera allo Schema da trasmettere in Consiglio Regionale per avviare l’iter burocratico È stato approvato dalla Giunta regionale lo Schema del Disegno di Legge per l ... ambienteambienti.com