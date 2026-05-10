Empoli Juventus Under 16 sospesa infortunio all’arbitro e gara da rigiocare | il recap

La partita tra le formazioni Under 16 di Empoli e Juventus è stata interrotta e sospesa a causa di un infortunio occorso all’arbitro durante la prima frazione di gioco. Le reti segnate nel primo tempo avevano portato momentaneamente soddisfazione a metà squadra, ma la sospensione ha richiesto il rinvio dell’incontro. La gara dovrà essere ripresa dall’inizio, come stabilito dagli organizzatori.

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di Fabio Zaccaria Empoli Juventus Under 16 sospesa, le reti nel primo tempo fanno felice a metà mister Gridel: partita sospesa e da rigiocare dal primo minuto per infortunio del direttore di gara. Le ultime. Poteva essere buona la prima per la Juventus Under 16 di mister Gridel che dopo aver battuto nel doppio confronto il Torino, ha affrontato l’ Empoli nell’andata dei quarti di finale del campionato, ma un infortunio al polpaccio del direttore di gara ha cambiato tutto. I bianconeri hanno messo subito in chiaro la volontà di indirizzare la partita già nel corso del primo tempo ed infatti sono passati in vantaggio poco dopo il quarto d’ora grazie al sigillo di Pipitò, ma gran parte dei meriti vanno a Rolando che dopo una cavalcata incredibile ha avuto la lucidità di appoggiare al compagno, puntuale ad insaccare a porta sguarnita.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Empoli Juventus Under 16 sospesa, infortunio all’arbitro e gara da rigiocare: il recap ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Bologna Juventus Under 16 0-3, bianconeri indomabili battono pure i felsinei: Pipitò e Salvai sugli scudi. Il recap del matchdi Fabio ZaccariaBologna Juventus Under 16 0-3, altra vittoria per Gridel dopo aver raggiunto il primo posto nel girone con ampio anticipo: il... Che brividi per la Lampo Meridien. Si fa male l’arbitro: gara sospesaLAMPO MERIDIEN SAN MARCO AVENZA gara sospesa al 31’ st LAMPO MERIDIEN: Pratelli, Boghean, Nencini, Cortonesi, Dianda, Cappellini, Fedi, Martini,... Argomenti più discussi: Under 16 Serie A e B, Juventus padrona del derby: 2-0 al Torino nell’andata degli ottavi; Scheda Empoli - Allievi Nazionali U16 Serie A / B - Girone C Italia; Under 16 Serie A-B – Quarti di finale: i risultati delle gare d’andata; Under 16 Serie A e B, Juventus padrona del derby: 2-0 al Torino nell’andata degli ottavi.