Che brividi per la Lampo Meridien Si fa male l’arbitro | gara sospesa

Durante una partita tra Lampo Meridien e San Marco Avenza, l’arbitro si è infortunato al 31’ del secondo tempo, portando alla sospensione della gara. La squadra di casa schiera i giocatori Pratelli, Boghean, Nencini, Cortonesi, Dianda, Cappellini, Fedi, Martini, Cortesi (sostituito al 19’ st da Mercugliano), Di Vito e Chicchiarelli (entrato al 13’ st Ferrucci N.). La partita è stata interrotta a causa dell’incidente che ha coinvolto l’arbitro.

LAMPO MERIDIEN SAN MARCO AVENZA gara sospesa al 31’ st LAMPO MERIDIEN: Pratelli, Boghean, Nencini, Cortonesi, Dianda, Cappellini, Fedi, Martini, Cortesi (19’ st Mercugliano), Di Vito, Chicchiarelli (13’ st Ferrucci N.). A disp. Mariotti, Ferrucci L., Chiavacci, Fresta, Notarelli, Attianasi, Bibaj. All. Benesperi. SAN MARCO AVENZA: Cozzolini, Rizzari, Gambogi, Bondielli, Pasquini, Granai M., Lazzini, Verona (10’ st Bordin), Yassir, Granai L. (23’ st Benedetto), Ballani (28’ st Martinelli). A disp. Arrighi, Guglielmi, Gentile, Rizzo, Michelucci. All. Bonini. Arbitro: Cicconofri di Empoli. Reti: 19’ Cortonesi, 42’ Granai L. Domenica con il brividio per la Lampo Meridien: la partita con il San Marco Avenza non si è conclusa, complice l’infortunio dell’arbitro Cicconofri al 76’.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Che brividi per la Lampo Meridien. Si fa male l’arbitro: gara sospesa Notizie correlate Promozione. Lampo Meridien in giornata no. Il vantaggio si assottiglia a -5LAMPO MERIDIEN 0 MONTIGNOSO 0 LAMPO MERIDIN: Pratelli, Dianda (32’ Notarelli), Nencini, Boghean (30’ st Chiavacci), Del Sorbo, Cappellini, Fedi,... Torino, l’arbitro Denis Quarta si infortuna durante la semifinale di Coppa Italia di basket: gara sospesa, lascia il campo zoppicandoImprevisto alla Inalpi Arena di Torino, dove questa sera, 21 febbraio, stanno andando in scena le semifinali della Coppa Italia di basket maschile. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Promozione A. Il Pietrasanta batte il Lampo Meridien: le emozioni del successo versiliese; Che brividi per la Lampo Meridien. Si fa male l’arbitro: gara sospesa. Brividi Lampo Meridien. Esame San Marco AvenzaLa quattordicesima giornata di campionato nel girone A di Promozione propone una trasferta tosta per la capolista Lampo Meridien, atteso dal San Marco Avenza. Dopo il pareggio con il Firenze Ovest e ... lanazione.it Promozione. La Lampo Meridien si riaccende. San Piero a Sieve messo koLAMPO MERIDIEN: Lampignano, Notarelli, Nencini, Cortonesi, Del Sorbo, Cappellini, Fedi, Martini, Cortesi, Di Vito, Cucchiarelli (20’ st Bibaj). A disp. D’Angelo ... lanazione.it DAMIANO CICCONOFRI IN LAMPO MERIDIEN - SAN MARCO AVENZA DI PROMOZIONE TOSCANA. • Domenica 19 Aprile alle ore 16:00, il nostro Arbitro C.R.A. Damiano CICCONOFRI, dirigerà LAMPO MERIDIEN - SAN MARCO AVENZA, valida per la 14ª - facebook.com facebook