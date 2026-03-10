Violenta lite a pochi passi dalla spiaggia di Pane e Pomodoro | accoltellato un ragazzo

Una violenta lite si è svolta nelle vicinanze della spiaggia di Pane e Pomodoro a Bari, durante la quale un ragazzo di origini straniere è stato ferito da diversi fendenti. La scena si è conclusa con il ragazzo che è stato colpito e si trova ora ricoverato. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine per i rilievi e le prime testimonianze.

Un accoltellamento si è verificato nelle vicinanze della spiaggia di Pane e Pomodoro a Bari: un ragazzo di origini straniere è rimasto ferito dopo essere stato colpito da diversi fendenti. L'episodio, verificatosi nel tardo pomeriggio di martedì 10 marzo, è sotto investigazione da parte delle Volanti della Polizia, intervenute sul posto. L'accoltellamento sarebbe avvenuto al termine di una lite nel giardino a pochi metri dalla spiaggia barese. Il ragazzo è stato quindi soccorso da personale del 118 e trasportato al Policlinico di Bari. Il giovane non sarebbe in gravi condizioni pur essendo stato colpito in diverse parti del corpo. Al vaglio degli investigatori anche le immagini delle telecamere della zona per ricostruire con chiarezza la dinamica dell'accoltellamento. 🔗 Leggi su Baritoday.it

