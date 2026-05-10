Emergenza Milan contro il Genoa tre assenze pesanti | ecco i nomi
Durante la sfida contro il Genoa, il Milan dovrà fare a meno di tre giocatori a causa di infortuni o squalifiche. La squadra arriverà all'incontro senza tre elementi chiave, che non saranno disponibili in campo. Questa assenza si aggiunge alla recente sconfitta per 2-3 contro l'Atalanta, che ha lasciato il club con alcune preoccupazioni sul fronte delle forze a disposizione.
Altra serata da dimenticare per il Milan. Dopo la sconfitta per 2-0 contro il Sassuolo, i rossoneri di Massimiliano Allegri cadono anche in casa davanti al proprio pubblico. A San Siro, il Milan perde 2-3 contro l'Atalanta di Palladino. Una prestazione a dir poco deludente: nessun gioco, molte disattenzioni. A due giornate dalla fine del campionato, i rossoneri rischiano davvero di rimanere fuori dalle prime quattro posizioni, saltando così la Champions League per il secondo anno consecutivo. Oltre al fattore Champions, Massimiliano Allegri dovrà fare i contri con tre assenze molto pesanti: contro il Genoa, Rafael Leao, Alexis Saelemaekers e Pervis Estupinan non scenderanno in campo a causa di una squalifica.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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