Avellino in emergenza | assenze pesanti per la sfida di Empoli

L’Avellino si appresta a giocare contro l’Empoli con diverse assenze tra i propri portieri. La squadra si trova in difficoltà a causa di alcuni infortunati che non potranno essere impiegati. La partita si svolgerà tra pochi giorni e i tecnici dovranno scegliere chi scenderà in campo tra le opzioni disponibili. La situazione ha creato qualche preoccupazione tra i tifosi e lo staff.

Tempo di lettura: 2 minuti L’ Avellino si prepara alla trasferta di Empoli con un’emergenza importante tra i pali. Antony Iannarilli non sarà a disposizione per la gara in programma domani alle ore 15 allo stadio “Castellani”, fermato da sintomi influenzali che lo costringono al forfait. Al suo posto tornerà titolare Giovanni Daffara, pronto a riprendersi la maglia dopo tre turni consecutivi in panchina. Non arrivano buone notizie neanche sul fronte difensivo. Marco Sala sarà costretto a saltare la trasferta in Toscana a c ausa di un trauma contusivo-distrattivo alla caviglia sinistra, rimediato nel corso del primo allenamento settimanale. Gli esami strumentali hanno confermato lo stop del terzino.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Avellino in emergenza: assenze pesanti per la sfida di Empoli Notizie correlate La Timenet deve fare i conti con assenze pesanti. Empoli cade ancoraTIMENET EMPOLI 2 LIBERI E FORTI FIRENZE 3 TIMENET EMPOLI: Giraldi, Buggiani, Benvenuti, Sacchetti, Messina, Lucchesi, Mancuso, Mazzini, Salvestrini,... Parisi ko, Vanoli nei guai. Formazione in emergenza. Tante le assenze pesantiLa Fiorentina si presenterà a Verona questo pomeriggio in emergenza totale, di quelle mai viste prima d’ora in stagione. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Avellino, al Carcere Borbonico il confronto su femminicidi e violenza: Emergenza culturale prima che normativa. Carcere Avellino, il NurSind: assunzioni ok ma senza acqua è ancora emergenzaC’è una linea sottile tra emergenza e normalità che, nella sanità italiana, viene troppo spesso attraversata senza che nessuno se ne accorga. Non è il caso del NurSind, che continua a trasformare le ... infermieristicamente.it Avellino, due infermieri per seicento detenuti e senz'acqua di notteDue infermieri per seicento detenuti che lavorano peraltro in condizioni igieniche e di sicurezza molto precarie. (ANSA) ... ansa.it