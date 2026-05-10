Entro il 2029, l’Italia avrà bisogno di circa 2,2 milioni di badanti e colf per far fronte alle esigenze di assistenza. Attualmente, ci sono circa 8.000 posti di lavoro nel settore non coperti ogni anno, creando una carenza di personale qualificato. Il decreto flussi in vigore non riesce a soddisfare completamente questa domanda, lasciando molte posizioni vacanti e aumentando le difficoltà nel garantire assistenza a chi ne ha bisogno.

? Domande chiave Come farà l'Italia a coprire 8.000 posti mancanti ogni anno?. Perché il decreto flussi attuale non garantisce abbastanza badanti?. Chi sostituirà le badanti che oggi hanno già più di 65 anni?. Come cambierà la gestione delle case italiane con il nuovo fabbisogno?.? In Breve Entro il 2029 il 69% degli addetti al lavoro domestico sarà composto da stranieri.. Il decreto flussi offre solo 16mila posti annui contro un fabbisogno superiore.. Tra il 2015 e il 2024 le badanti over 65 sono passate al 16%.. Il rapporto Assindatcolf-IDOS prevede 1,068 milioni di badanti e 1,144 milioni di colf..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emergenza assistenza: nel 2029 serviranno 2,2 milioni di badanti e colf

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