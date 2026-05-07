Entro il 2029, in Italia sarà necessario trovare oltre 2 milioni di collaboratori domestici per soddisfare le esigenze di assistenza e cura nelle famiglie. Secondo i dati disponibili, circa il 69% di queste figure sarà di origine straniera, con la maggior parte proveniente da paesi non membri dell’Unione Europea. Questa richiesta si inserisce in un quadro di crescente bisogno di assistenza familiare nel paese.

AGI - Per coprire il fabbisogno familiare di cura e assistenza nel 2029 in Italia serviranno almeno 2 milioni e 211 mila collaboratori domestici, il 69% stranieri, in massima parte non comunitari. È la stima contenuta nel Paper commissionato da Assindatcolf (Associazione nazionale dei datori di lavoro domestico) al Centro studi e ricerche Idos, nell'ambito del Rapporto 2026 Family (Net) Work, presentato stamattina a Roma. Alla fine di quest'anno, dei 15 milioni di persone con più di 65 anni, 2,2 milioni “necessiteranno di aiuto”, pari al 14,6% del totale, con quote che oscillano dal 12% delle regioni del Nord al 19% di Sud e Isole. Nello stesso anno, il 43,6% di quella quota ( 958 mila persone ) riceverà aiuto a pagamento.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Entro il 2029 serviranno 2,2 milioni di colf e badanti

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