Emanuel Lo sorprende Giorgia con un messaggio d'amore | Mi fai impazzire con la tua voce non mi abituo mai

Durante la trasmissione televisiva, un musicista ha inviato un videomessaggio rivolto a una cantante in occasione del trentesimo anniversario della sua carriera. Nel messaggio, ha espresso il suo affetto dicendo che la sua voce lo fa impazzire e che non si abitua mai alla sua presenza. La cantante ha ascoltato la sorpresa mentre lo show era in onda, ricevendo il messaggio di auguri.

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