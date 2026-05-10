Emanuel Lo sorprende Giorgia con un messaggio d'amore | Mi fai impazzire con la tua voce non mi abituo mai
Durante la trasmissione televisiva, un musicista ha inviato un videomessaggio rivolto a una cantante in occasione del trentesimo anniversario della sua carriera. Nel messaggio, ha espresso il suo affetto dicendo che la sua voce lo fa impazzire e che non si abitua mai alla sua presenza. La cantante ha ascoltato la sorpresa mentre lo show era in onda, ricevendo il messaggio di auguri.
Emanuel Lo ha sorpreso Giorgia a Che Tempo Che Fa con un romantico videomessaggio per festeggiare i suoi 30 anni di carriera l'amore che prova per lei: "Mi fai impazzire con la tua voce, non mi abituo mai. Sei una mamma stupenda".🔗 Leggi su Fanpage.it
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