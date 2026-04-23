Adolfo Vallejo stupito per la vittoria a Madrid | Mi sembra un film la tua voce la sentivo in TV

Il tennista paraguaiano Adolfo Vallejo ha vinto il suo primo torneo 1000 a Madrid. Dopo la partita, Vallejo ha dichiarato di essere sorpreso e ha paragonato la vittoria a un film, aggiungendo di aver sentito la voce dell’avversario in TV durante l’incontro. La sua vittoria rappresenta un risultato significativo per la sua carriera nel circuito professionistico.