Adolfo Vallejo stupito per la vittoria a Madrid | Mi sembra un film la tua voce la sentivo in TV
Il tennista paraguaiano Adolfo Vallejo ha vinto il suo primo torneo 1000 a Madrid. Dopo la partita, Vallejo ha dichiarato di essere sorpreso e ha paragonato la vittoria a un film, aggiungendo di aver sentito la voce dell’avversario in TV durante l’incontro. La sua vittoria rappresenta un risultato significativo per la sua carriera nel circuito professionistico.
Il giovane tennista paraguaiano Adolfo Vallejo ha ottenuto il primo successo in un torneo 1000 a Madrid. Vallejo dopo la partita ha mostrato la sua gioia e il suo stupore.🔗 Leggi su Fanpage.it
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