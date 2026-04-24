Ambra Angiolini festeggia il compleanno con Pico Cibelli | Mi sono voltata e l'amore al mio fianco

Da fanpage.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ambra Angiolini ha trascorso il suo compleanno a Gardaland insieme al compagno Pico Cibelli. L’attrice ha pubblicato sui social alcuni scatti che ritraggono momenti di serenità e allegria durante la giornata trascorsa con le persone a lei care. Tra le immagini condivise, si vede la coppia in compagnia di amici e familiari, mentre si gode le attrazioni del parco divertimenti.

Ambra Angiolini festeggia il suo compleanno a Gardaland insieme al compagno Pico Cibelli. L'attrice, innamorata, condivide alcuni scatti di un giorno felice, circondata dalle persone che ama.🔗 Leggi su Fanpage.it

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