Ambra Angiolini festeggia il compleanno con Pico Cibelli | Mi sono voltata e l'amore al mio fianco

Ambra Angiolini ha trascorso il suo compleanno a Gardaland insieme al compagno Pico Cibelli. L’attrice ha pubblicato sui social alcuni scatti che ritraggono momenti di serenità e allegria durante la giornata trascorsa con le persone a lei care. Tra le immagini condivise, si vede la coppia in compagnia di amici e familiari, mentre si gode le attrazioni del parco divertimenti.

Ambra Angiolini festeggia il suo compleanno a Gardaland insieme al compagno Pico Cibelli. L'attrice, innamorata, condivide alcuni scatti di un giorno felice, circondata dalle persone che ama.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Ambra Angiolini e Pico Cibelli sono una coppia, la foto che ufficializza l’amore: “Sei tanto bello” Leggi anche: Ambra Angiolini, primo compleanno d’amore con Pico Cibelli: “Sono un uomo fortunato” Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Che scuola ha fatto Ambra Angiolini e che titolo di studio ha; Ambra Angiolini, la casa minimalista con vista su Brescia: il divano rosa, il tavolo in marmo, i poster e il terrazzo panoramico; FB_IMG_1776980060554; Ambra si racconta e svela i suoi pensieri sull'amore. Ambra Angiolini festeggia il compleanno con Pico Cibelli: Mi sono voltata e l’amore al mio fiancoAmbra Angiolini festeggia il suo compleanno a Gardaland insieme al compagno Pico Cibelli. L’attrice, innamorata, condivide alcuni scatti di un giorno felice, circondata dalle persone che ama. Leggi tu ... fanpage.it Ambra Angiolini festeggia i 49 anni a Gardaland con famiglia e nuovo amoreAmbra Angiolini celebra il compleanno a Gardaland con i figli e Pico Cibelli. Tra amore, riflessioni e nuova serenità, scopri questa fase della sua vita. leichic.it Ieri mi sono voltata e l’amore era lì, al mio fianco. Senza prove da superare da sola. Forte. Biologico. Giusto". Ambra Angiolini ha scelto di festeggiare i suoi 49 anni tra le attrazioni di Gardaland, preferendo una giornata all’insegna della leggerezza insieme ai facebook