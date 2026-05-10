Elmas sciopero domani | il personale Sogaer blocca l’aeroporto

Da ameve.eu 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani l’aeroporto di Elmas sarà interessato da uno sciopero del personale di Sogaer, che ha deciso di bloccare le operazioni. Durante l’intera giornata, i controlli di sicurezza e la gestione dei bagagli potrebbero subire rallentamenti o cancellazioni. La protesta nasce da richieste economiche avanzate dal personale, che non sono state accolte durante le trattative, portando al fallimento della mediazione tra le parti.

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? Punti chiave Come influenzerà lo sciopero i controlli di sicurezza e i bagagli?. Quali sono le richieste economiche che hanno causato il fallimento della mediazione?. Perché i lavoratori hanno deciso di bloccare anche gli straordinari fino a maggio?. Cosa rischiano i passeggeri in partenza domani tra le 13:00 e le 17:00?.? In Breve Sciopero previsto lunedì 11 maggio dalle 13:00 alle 17:00 nell'area check-in.. Sindacati FILT Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti contestano premi 2025 e 2026.. Blocco straordinari e prestazioni supplementari attivo per tutto il personale fino al 31 maggio.. Controversie riguardano arretrati contrattuali, indennità ferie e rimborsi lavaggio DPI.🔗 Leggi su Ameve.eu

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