sindacati domani sciopero di 24 ore personale ita airways e easyjet

Tempo di lettura: 2 minuti “Domani, giovedì 26 febbraio si terrà lo sciopero nazionale di 24 ore del personale di Ita Airways e Easyjet, con presidi dalle 10 alle 16 negli aeroporti di Roma Fiumicino, Milano Linate e Napoli considerato che le trattative in atto non hanno prodotto i risultati attesi” a renderlo noto Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo e Anpac che specificano: “Le lavoratrici e i lavoratori di Ita Airways hanno il diritto al rinnovo del contratto collettivo di lavoro, scaduto a dicembre 2024. Un impianto contrattuale inadeguato sia sotto il profilo salariale che di tutele del lavoro. In questi anni in cui l’azienda è cresciuta, il traffico negli aeroporti italiani ha superato i livelli pre covid mentre l’inflazione ha pesantemente eroso i salari, è necessario che al personale di Ita Airways si rinnovi il contratto di lavoro con concreti riconoscimenti in coerenza con le richieste presenti in piattaforma. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Leggi anche: Scioperi, giovedì 26 febbraio stop ai voli di Ita Airways e Easyjet

Sciopero Ita Airways 17 dicembre 2025, trasporto a rischio per 4 ore: orari e voli garantitiIl 17 dicembre 2025, Ita Airways ha annunciato uno sciopero nazionale di 4 ore, dalle 13 alle 17.

Temi più discussi: Sciopero 27-28 febbraio 2026; Sciopero 26-28 febbraio 2026: stop aerei, treni e trasporti pubblici. Orari e fasce di garanzia; Sciopero treni e aerei a febbraio 2026: orari e fasce di garanzia del 26, 27 e 28; Spostato al 26 febbraio lo sciopero aereo previsto oggi.

Sindacati, domani sciopero di 24 ore personale Ita Airways e EasyjetDomani, giovedì 26 febbraio si terrà lo sciopero nazionale di 24 ore del personale di Ita Airways e Easyjet, con presidi dalle 10 alle 16 negli aeroporti di Roma Fiumicino, Milano Linate e Napoli con ... ansa.it

Sciopero in arrivo per treni, aerei e il trasporto pubblico localeMobilitazioni in arrivo per treni, aerei e in alcune aree anche per il trasporto pubblico locale. Le mobilitazioni nel settore dei trasporti rischiano di mettere in difficoltà pendolari, viaggiatori e ... notiziariofinanziario.com

Pesanti disagi per chi viaggia in aereo e in treno: 170 collegamenti soppressi da Ita Airways e decine di cancellazioni anche per EasyJet, garantite le fasce 7-10 e 18-21. Da venerdì sera a sabato sciopero ferroviario con impatti sulla circolazione dei treni. Ecc - facebook.com facebook

Sindacati, domani sciopero di 24 ore personale Ita Airways e Easyjet. Presidi dalle 10 alle 16 negli aeroporti di Roma Fiumicino, Milano Linate e Napoli #ANSA x.com