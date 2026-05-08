Negli Stati Uniti, alcuni rappresentanti del Partito Democratico sono stati avvicinati da una grande istituzione finanziaria a Roma. La segretaria del partito ha incontrato i dirigenti della banca e oggi si trova in viaggio verso il Canada. Nel corso della settimana, si sono susseguite diverse attività e spostamenti di figure politiche, mentre altri esponenti si sono recati a incontrare l’ex presidente degli Stati Uniti.

La segretaria del Pd sondata dal colosso finanziario a Roma. E oggi vola in Canada. Nella settimana tra il 20 e il 25 aprile scorso una delegazione di Bank of America-Merrill Lynch, una delle maggiori istituzioni finanziarie mondiali, ha avuto alcuni incontri con personalità politiche italiane tra cui il segretario del Partito democratico, Elly Schlein, e l’ex premier ed ex Commissario Ue, Paolo Gentiloni. Non risultano alla Verità incontri con protagonisti dello stesso livello appartenenti alla maggioranza o al governo italiano, salvo contatti con un parlamentare di Fratelli d’Italia con cui non è stato possibile organizzare un faccia a faccia per via di una contemporanea missione all’estero di quest’ultimo.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Gli Usa in manovra su Schlein e Gentiloni. Elly vede Bank of America e va da Obama

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