Elly Schlein in Toscana | la visita alle aziende poi sul palco a Firenze per L’Italia che riparte

Elly Schlein ha visitato alcune aziende della Piana fiorentina, dimostrando interesse per l’economia locale. La segretaria del PD ha incontrato imprenditori e ascoltato le loro esigenze. Dopo la visita, si è spostata a Firenze, dove ha partecipato a un evento pubblico intitolato “L’Italia che riparte”. La sua presenza ha attirato molte persone, desiderose di ascoltare il suo discorso sulle sfide e le opportunità del Paese. La giornata si è conclusa con un confronto diretto con i cittadini.

Firenze, 20 febbraio 2026 – Visita della segretaria del Pd Elly Schlein insieme al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ad alcune aziende della Piana fiorentina. Lo rende noto lo stesso Giani sui social. Schlein è presente proprio a Firenze all'iniziativa Pd 'L'Italia che riparte'. "Bentornata in Toscana, Elly Schlein - scrive Giani sui social -. Oggi insieme in visita ad alcune aziende della piana fiorentina, cuore produttivo e innovativo del nostro territorio. Qui si incontrano lavoro, impresa, ricerca e sostenibilità. È ascoltando chi ogni giorno crea occupazione e valore che si costruiscono politiche concrete, vicine alle persone e alle comunità".🔗 Leggi su Lanazione.it

