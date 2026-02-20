Elly Schlein in Toscana | la visita alle aziende poi sul palco a Firenze per L’Italia che riparte

Elly Schlein ha visitato alcune aziende della Piana fiorentina, dimostrando interesse per l’economia locale. La segretaria del PD ha incontrato imprenditori e ascoltato le loro esigenze. Dopo la visita, si è spostata a Firenze, dove ha partecipato a un evento pubblico intitolato “L’Italia che riparte”. La sua presenza ha attirato molte persone, desiderose di ascoltare il suo discorso sulle sfide e le opportunità del Paese. La giornata si è conclusa con un confronto diretto con i cittadini.

Firenze, 20 febbraio 2026 – Visita della segretaria del Pd Elly Schlein insieme al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ad alcune aziende della Piana fiorentina. Lo rende noto lo stesso Giani sui social. Schlein è presente proprio a Firenze all'iniziativa Pd 'L'Italia che riparte'. "Bentornata in Toscana, Elly Schlein - scrive Giani sui social -. Oggi insieme in visita ad alcune aziende della piana fiorentina, cuore produttivo e innovativo del nostro territorio. Qui si incontrano lavoro, impresa, ricerca e sostenibilità. È ascoltando chi ogni giorno crea occupazione e valore che si costruiscono politiche concrete, vicine alle persone e alle comunità".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Elly Schlein in Toscana: la visita alle aziende, poi sul palco a Firenze per “L’Italia che riparte” Leggi anche: Elly Schlein a Firenze: visita in aziende e convegno Pd. Giani: “Bentornata in Toscana” Leggi anche: Elly Schlein a Firenze: la segretaria Pd al Teatro Niccolini con ‘L’Italia che riparte’ Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Elly Schlein a Firenze: la segretaria Pd al Teatro Niccolini con ‘L’Italia che riparte’; Venerdì e sabato Elly Schlein a Firenze; Elly Schlein arriva a Sant’Anna. Terrà l’orazione del 25 Aprile; Board of Peace di Trump compatta le opposizioni, Schlein a Meloni: Rispetti la Costituzione. Elly Schlein a Firenze: visita in aziende e convegno PD. Giani: Bentornata in ToscanaElly Schlein a Firenze. La leader Pd prima con Eugenio Giani, presidente Regione Toscana, in visita ad aziende della piana fiorentina nella mattinata di venerdì 20 febbraio. Poi dal pomeriggio protago ... msn.com Elly Schlein a Firenze: la segretaria PD al Teatro Niccolini con 'L'Italia che riparte'FIRENZE - Elly Schlein a Firenze. La segretaria Pd al Teatro Niccolini venerdì 20 e sabato 21 febbraio per 'L'Italia che riparte'. Iniziativa Pd tappa del percorso di ascolto 'L'Italia che sentiamo'. msn.com Insieme a Elly Schlein in visita ad alcune realtà produttive della Toscana. Un momento di ascolto e confronto con imprenditrici, imprenditori, lavoratrici e lavoratori che ogni giorno tengono viva la nostra economia con impegno e innovazione. Entrare nei luoghi - facebook.com facebook Tutti contro Meloni, Calenda compreso. E poi Parla Raffaella Paita (Iv). Centro, prove di unità: La senatrice rilancia l’asse Elly Schlein–Matteo Renzi e apre (senza inseguirlo) ad Azione. Di @mariannarizzini x.com