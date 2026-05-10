Elliy Curvy World trasloca in piazza Ugo Bassi inaugurato il nuovo negozio La titolare | Ripartiamo con nuova grinta

Un nuovo negozio di abbigliamento ha aperto nel quartiere Piano di Ancona, in piazza Ugo Bassi 24. La titolare ha dichiarato di ripartire con una nuova grinta. L'inaugurazione si è svolta recentemente, segnando il trasferimento di Elliy Curvy World in questa posizione centrale. La precedente sede dell’attività non è più operativa. La nuova apertura è stata comunicata ufficialmente tramite canali dedicati.

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