Doppio malore in città due donne soccorse in piazza Ugo Bassi e lungo Corso Carlo Alberto

Nella tarda mattinata di oggi, due interventi sono stati effettuati dalla Croce Gialla di Ancona in diverse zone della città. Il primo è avvenuto in corso Carlo Alberto, davanti alla chiesa dei Salesiani, dove una donna di 79 anni ha avuto un malore mentre partecipava a un funerale. Un secondo intervento si è verificato in piazza Ugo Bassi, anche qui per un episodio di malore.

ANCONA – Due interventi nella tarda mattinata di oggi per la Croce Gialla di Ancona. Il primo in corso Carlo Alberto, davanti alla chiesa dei Salesiani, dove una donna di 79 anni ha accusato un malore durante un funerale. Soccorsa dai sanitari, è stata trasportata all’ospedale geriatrico in.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Musica, incontro e comunità: ad Ancona nasce l’Orchestra di Piazza Ugo Bassi Auto si ribalta in via I Maggio a Como: due donne soccorseIncidente stradale nella tarda mattinata di oggi, 11 marzo 2026, a Como, dove un’auto si è ribaltata su un lato lungo via I Maggio.