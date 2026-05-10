Elkann blinda Spalletti | Ripartiamo da lui e Alisson
La società calcistica ha confermato ufficialmente la permanenza dell’allenatore per la prossima stagione, respingendo le voci di un possibile cambio alla guida tecnica. Contestualmente, è stato annunciato che il portiere brasiliano resterà in squadra anche nella prossima annata. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, che ha chiarito le intenzioni della dirigenza di continuare con la stessa gestione.
La Juventus mette a tacere le speculazioni sul futuro tecnico blindando ufficialmente la posizione di Luciano Spalletti in vista della prossima stagione. Il via libera definitivo è arrivato direttamente da John Elkann, amministratore delegato di Exor, il quale ha scelto la cornice dello Jofc Day per riaffermare la centralità dell’allenatore toscano nel nuovo ciclo bianconero. Secondo quanto raccolto durante l’evento, la proprietà intende fare affidamento sulla profonda competenza del mister per dare seguito a un percorso di crescita che, dopo un periodo di oggettiva complessità, poggia oggi su fondamenta considerate estremamente solide. L’investitura di Elkann non è solo un attestato di stima, ma il preludio a una strategia di mercato che mira a innesti di caratura internazionale per competere ai massimi livelli in Champions League.🔗 Leggi su Stilejuventus.com
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