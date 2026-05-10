Elkann blinda Spalletti | Ripartiamo da lui e Alisson

La società calcistica ha confermato ufficialmente la permanenza dell’allenatore per la prossima stagione, respingendo le voci di un possibile cambio alla guida tecnica. Contestualmente, è stato annunciato che il portiere brasiliano resterà in squadra anche nella prossima annata. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, che ha chiarito le intenzioni della dirigenza di continuare con la stessa gestione.

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