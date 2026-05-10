Tuttosport – Ha la faccia di c… Spalletti lo blinda | Con lui è un’altra cosa | serve il ricciolo del fabbro

Dopo il gol di Vlahovic che ha segnato appena 11 secondi dall’inizio, la partita contro il Lecce ha visto momenti tesi e discussioni tra i giocatori. In un episodio recente, un calciatore è stato oggetto di commenti poco gentili da parte di un avversario, ma l’allenatore ha deciso di difenderlo, affermando che con lui ci vuole un approccio diverso e paragonandolo a un artigiano che sa come intervenire al meglio.

2026-05-10 00:27:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport: Dopo la rete di Vlahovic, arrivata dopo appena 11 secondi, la partita contro il Lecce sarebbe potuta essere subito in discesa. E invece non è stato così, perché la Juventus ha sofferto e non è riuscita a trovare la rete dello 0-2. O meglio, ne ha trovati due ma sono stati entrambi annullati per fuorigioco dall’arbitro Colombo. Nonostante tutto, la Vecchia Signora ha comunque conquistato i tre punti, fondamentali per la lotta Champions. Al termine della partita, Spalletti – protagonista di una giocata da attore consumato durante la partita, quando è andato verso la telecamera incredulo per il gol annullato alla Juve – ha quindi analizzato il match ai microfoni di Sky Sport: “Lo abbiamo detto tante volte e stasera è uguale.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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